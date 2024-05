CBEI leva mercado medieval às ruas de Vila Franca de Xira

O Mercado Medieval de Vila Franca de Xira volta às ruas do centro histórico da cidade, entre os dias 31 de Maio e 2 de Junho, prometendo muita animação. O evento volta a ser organizado pelo Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira (CBEI) e conta com o apoio da câmara municipal e da junta de freguesia.

A abertura do mercado está agendada para 31 de Maio, pelas 19h00, onde será lida a habitual carta da feira, seguida do cortejo de nobres senhores e a visita às tendas, mercados e tabernas do mercado. O programa do mercado vai incluir nos vários dias momentos de diversão para os mais novos, incluindo com contadores de histórias, mas haverá também lugar a pifaradas e gaitadas, cortejo real, cortejo de sagração de novos cavaleiros templários, espectáculos de fogo, teatro, danças, música e oficina de pintura. O retomar do mercado medieval era uma das promessas dos novos corpos sociais do CBEI, que tomaram posse em Janeiro deste ano.