ISLA Santarém promoveu palestra e debate sobre desafios e oportunidades da IA

No âmbito das comemorações do seu 40º aniversário o ISLA Santarém levou a cabo a 23 de Maio sua VIII Conferência de Gestão de Pessoas. O tema escolhido foi “Inteligência Artificial e o Futuro do Trabalho: Desafios e Oportunidades”. Na sessão de abertura, o ‘keynote speaker’, Ricardo Parreira - CEO da PHC Software, abordou os principais aspectos que estão - actual e futuramente, a nortear a inteligência artificial (IA) no mundo do trabalho a nível global, em Portugal e no Mundo.

Diversos oradores partilharam as suas perspectivas acerca das vantagens que mais se destacam e os maiores benefícios que a IA alavanca a nível estratégico e operacional nos Recursos Humanos e as experiências de boas práticas da aplicação da IA nas organizações onde colaboram, bem como o avanço e progresso da IA nas organizações de uma forma transversal.