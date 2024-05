Resultado da Companhia das Lezírias registou aumento de 14%

A Companhia das Lezírias, a maior exploração agropecuária e florestal do país, alcançou em 2023, um resultado líquido de 2,535 milhões de euros, representando um aumento de 14% em relação ao ano anterior. O EBITDA ou LAJIDA (Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações) também cresceu significativamente, com um aumento de 8% face a 2022, totalizando 4,230 milhões de euros.

O volume de negócios atingiu 9,8 milhões de euros, um incremento de 32% em comparação com 2022. As vendas, componente crucial do volume de negócios, aumentaram 67%, mais de dois milhões de euros, face ao período homólogo.

Os investimentos da Companhia das Lezírias em 2023 totalizaram 1,514 milhões de euros, com o foco nas áreas agrícola, pecuária e do turismo. E o quadro de pessoal aumentou para 92 trabalhadores efectivos.