Gala distinguiu empresas e empresários do concelho de Rio Maior

A Câmara Municipal de Rio Maior organizou a sua primeira Gala Empresarial para distinguir empresas e empreendedores que se têm destacado na economia local e não só. Foram distinguidas as PME Líder e PME Excelência do concelho e atribuídas oito distinções a empresas escolhidas pelo júri. O evento que teve lugar na noite de 29 de Maio, na Quinta do Talego. Na sessão intervieram o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, o vice-presidente João Lopes Candoso, e Nuno Gonçalves, em representação do IAPMEI, que saudaram os premiados e destacaram a tenacidade e empreendedorismo do tecido económico do concelho.

Os 8 premiados foram os seguintes: Categoria Empreendedorismo - Wegoshare; Categoria Startup do ano - Ontrisports; Categoria Jovem Empresário - Luís Lopes, Loja do Sal; Categoria Sustentabilidade Ambiental: Riografica; Categoria Mulher Empresária - Paula Soveral, Invepe; Categoria Empresa Exportadora - Sifucel – Sílicas S.A.; Categoria Dinâmica Empresarial - Panpor – Produtos Alimentares S.A.; Categoria Empresa Investidora - Nobre Alimentação.



Como PME Excelência foram distinguidas as empresas: Churrasqueira Matias, Lda.; Cisterluso - Equipamentos de Transporte, Lda.; Costa Martins & Dias - Indústria Metalúrgica, Lda.; Electro Albino, Lda.; Farmácia Central de Rio Maior; Felix & Nogueira, Lda.; Ferraria Paulino Espaços Saúde, Lda.; Hidraulicentro , Lda.; O Polícia - Materiais de Construção, Lda.; Tecnosal - Transportes de Mercadorias, Lda.; Tipografia Santos & Marques, Lda.



Como PME líder foram reconhecidas as seguintes empresas: António Fernando Neves - Eletricidade, Estudos e Projectos Elétricos, Lda. ; Bárbara Moura, Unip., Lda.; Basrio - Metalomecânica e Equipamentos Rodoviários, S.A.; Churrasqueira Matias, Lda.; Cooperativa Agrícola de Rio Maior, CRL; Costa Martins & Dias - Indústria Metalúrgica, Lda.; Dinazoo - Comércio de Produtos Pecuários e Agrícolas, Lda.; Electro Albino, Lda.; Espertocar - Comércio e Importação de Veículos Automóveis, Lda.; Eurobatata - Comércio de Produtos Alimentares, Lda.; Farmácia Central de Rio Maior de José Luís Antunes Rodrigues Felicidade, Unip., Lda.; Félix & Nogueira, Lda.; H.C.P. - Construtora de Pavilhões Industriais, Lda.; Hidraulicentro - Cilindros e Hidráulicos do Centro, Lda.; Horto S. Silvestre - Sociedade Agrícola, Lda.; Inter-Churrasco Actividades Hoteleiras, Lda.; Luís Miguel Pereira Nogueira Santo; Lusofornos, Unip., Lda.; Maiorpeças - Acessórios Automóveis, Lda.; Matelmor - Comércio e Montagem de Material ELéctrico, Lda.; Nutrileite - Sociedade Agrícola, Lda.; O Cereal - Indústria e Comércio de Cereais, S.A.; O Polícia - Materiais de Construção, Lda.; Planicieverde - Sociedade Agrícola, Lda.; Polirústicos - Extracção e Transformação de Pedra, Lda.; Rimol - Indústria Metalomecânica, Lda.; Riotir - Indústria de Capotas Tir e Toldos de Montra, Lda.; Sociedade Panificadora Costa & Ferreira, S.A.; Talho G. Henriques, Lda.; Tipografia Santos & Marques, Lda.; Wegoshare, Lda.