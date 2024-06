Novo Banco volta a marcar presença na Feira Nacional da Agricultura

O Novo Banco volta a estar presente na Feira Nacional da Agricultura, que decorrerá em Santarém, no CNEMA, de 8 a16 de Junho. A decisão é anunciada como um reforço do compromisso que a instituição tem com as empresas do sector do agro-alimentar.

Para o Novo Banco, a presença das suas equipas comerciais permite a partilha das preocupações dos empresários e um melhor conhecimento da realidade actual do sector e das suas perspectivas.

É também nesse sentido que o Novo Banco repete a iniciativa que tanto sucesso e adesão teve por parte dos visitantes, seja na FNA 2023, seja na Ovibeja ou na Agroglobal, oferecendo o espaço do seu stand - reformulado para o efeito - a mais de uma dúzia de empresas de diversas vertentes do sector agro-alimentar da região, que aí apresentarão os seus produtos.

“A crescente eficiência do sector agro-alimentar, em Portugal, nomeadamente através da aplicação de novas técnicas, da introdução de tecnologia e de uma melhor gestão de recursos, juntamente com a característica resiliência e vitalidade dos empresários do sector têm-lhe dado uma forte visibilidade e peso no PIB nacional.”, pode ler-se no comunicado de imprensa do Novo Banco.