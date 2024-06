Tomar cria rede de 26 oleões por todo o concelho

Com esta operação ficam disponíveis um total de 26 oleões distribuídos por várias freguesias.

A Câmara Municipal de Tomar está a concluir a renovação e alargamento da rede de equipamentos para deposição de óleos alimentares usados de origem doméstica com o intuito de garantir junto da população uma resposta adequada para este tipo de resíduos. Com esta operação ficam disponíveis um total de 26 oleões distribuídos por várias freguesias, em pontos estratégicos, que vão permitir encaminhamento adequado dos óleos alimentares usados, os quais, quando eliminados através dos esgotos urbanos, constituem um grave problema ambiental, dificultando o tratamento das águas residuais nas ETAR e constituindo um potencial perigo de contaminação, quer dos solos, quer das águas.

14 oleões ficam situados na cidade e os restantes em Carrazede (Paialvo), Carregueiros, Carvalhos de Figueiredo (freguesia urbana), Cem Soldos (Madalena e Beselga), Linhaceira (Asseiceira), Minjoelho (freguesia urbana), Olalhas, Pedreira, S. Pedro, Serra, Serras da Sabacheira e Torre (Casais e Alviobeira). A empresa responsável pela recolha é a Hard Level - Energias Renováveis, SA, com um custo de 5.200 euros por ano.