Vale do Tejo vai ter mais apoios para o sector cultural não profissionalizado

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT) lançou a 27 de Maio o LVT +Cultura, um programa de apoio ao sector cultural não profissionalizado para os agentes culturais que integram os 52 municípios da sua área de intervenção territorial. O programa surge no âmbito das novas competências da CCDR LVT na área da cultura e as candidaturas estarão abertas nos próximos 30 dias, até 25 de Junho de 2024.

O programa, que terá periodicidade anual, tem uma dotação financeira global de 300 mil euros para o ano de 2024, com um limite de apoio de cinco mil euros por entidade, e tem como objectivo principal apoiar e acelerar projectos culturais e artísticos, de cariz pontual, a realizar no âmbito das áreas das artes performativas e visuais, cruzamentos disciplinares, livro/literatura e património cultural imaterial.

As candidaturas podem ser enquadradas em várias tipologias: criação/produção, programação/circulação, edição e formação/capacitação. Os destinatários são as entidades culturais constituídas como pessoas colectivas de direito privado, sem fins lucrativos e de carácter não profissionalizado, que estejam formalmente sediadas e desenvolvam a sua actividade regular na Região de Lisboa e Vale do Tejo. Está ainda prevista a realização de sessões presenciais e descentralizadas de difusão do Programa LVT +Cultura, dirigidas a agentes culturais, gestores e técnicos autárquicos, e outros interessados. A primeira ocorre no dia 6 de Junho, pelas 14h30, na Fábrica das Palavras (Biblioteca Municipal) em Vila Franca de Xira, com a presença da presidente da CCDR LVT, Teresa Almeida.