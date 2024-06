Presidente da AIP visitou a fábrica Riberalves

O presidente da AIP, José Eduardo Carvalho, acompanhado pelos dirigentes Nuno Ribeiro da Silva e Joana Rafael, e por directores e técnicos das áreas operacionais, visitou no dia 22 de Maio a Riberalves, na Moita, a maior e mais evoluída fábrica do mundo na transformação de bacalhau, principal empresa do grupo administrado pela família Alves com sede em Torres Vedras.

A visita da AIP insere-se no “Roteiro pela Indústria Transformadora do País”, uma iniciativa que tem como objectivo “reconhecer a qualidade de gestão e a competitividade das melhores empresas da indústria, bem como permitir o conhecimento pelos directores operacionais e técnicos da AIP da nova realidade deste sector”, sublinha José Eduardo Carvalho.

A marca Riberalves foi criada em 1985 por João Alves e emprega um total de 500 trabalhadores, número este que contempla, além da unidade da Moita, as operações desenvolvidas em Torres Vedras, berço do grupo e da fábrica original, no Barreiro, Angola e Brasil.

Ricardo Alves, o administrador da Riberalves que recebeu a delegação salientou que a empresa regista um volume de negócios total na ordem dos 186 milhões de euros, processa mais de 100 mil toneladas de peixe, proveniente da Noruega e Islândia e exporta cerca de 31% da sua produção para mais de 25 países.