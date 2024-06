Victor Felisberto: o consagrado chefe de cozinha que começou a lavar pratos e a carregar sacos de batatas

Victor Felisberto, 51 anos, é natural da Golegã e responsável pelo Restaurante Casa Chef Victor Felisberto, em Abrantes. No seu currículo tem duas estrelas Michelin, enquanto chefe-executivo em restaurantes em Andorra e Londres. O que pouco se sabe da sua já longa e reputada carreira é que a cozinha apareceu na sua vida como “uma obrigação”. O MIRANTE esteve à conversa com o chefe na segunda edição da Mostra Gastronómica de Peixe do Rio, no Festival da Biosfera, que decorreu na Golegã e em Torres Novas de 16 e 19 de Maio.

Victor Felisberto era estudante de medicina em Coimbra, filho de uma família com algumas posses. Os negócios da família não correram como desejado e com 18 anos viu-se obrigado a abandonar o curso e a emigrar para Andorra. “Os nossos amigos não são nossos amigos, são amigos do que nós temos e foi isso que me revoltou e fez ir embora. Quando fiquei sem nada viraram-me todos as costas”, afirma com mágoa, revelando que lhe chegou a ser oferecida uma bolsa para continuar a estudar. Começou a lavar pratos por 90 mil pesetas, cerca de 540 euros, e a vontade de aprender levou-o até França para estudar na Le Cordon Bleu, tendo sido colega de um dos mais famosos pasteleiros do mundo, Olivier Bajard. De lavar pratos e carregar sacos de batatas subiu a ajudante de cozinha e mais tarde a chefe. “Às vezes ainda penso no curso de medicina. Olho para a minha vida e foi uma vida de sacrifício, especialmente a nível pessoal”, refere, recordando o trabalho no estrangeiro: “eram noites sem dormir a pensar em ementas. Passamos dias sem ver a luz do sol, num ambiente fechado cheio de vapor”, relembra.

Foi no restaurante Cascata, em Abrantes, que conheceu a actual esposa, “a grande responsável” por ter arriscado em avançar com o seu restaurante em 2018 numa rua pacata em Alferrarede. As carnes cozinhadas a baixa temperatura em forno de lenha são uma das especialidades. Na ementa pode encontrar-se a “Perdiz à moda de Alferrarede” e é conhecido por recuperar pratos do receituário tradicional ribatejano. Nas sobremesas encontra-se o Monte Abrantino, uma das suas criações a concurso nas Sete Maravilhas de Portugal no ano passado. A sobremesa mais recente é também uma homenagem à cidade de Abrantes com o castelo e a sua palha. Apesar do sucesso, procura que a sua cozinha seja acessível a todos. Só há cerca de um ano começou a unir paladares e a dedicar-se à confecção do peixe do rio, por reconhecer que havia já quem trabalhasse bem o sável e a lampreia. Tem a particularidade de quase não usar sal na sua cozinha, optando pela utilização de ervas aromáticas.

Um trajecto repleto de conquistas

No seu percurso somam-se diversas nomeações e prémios, com destaque para o Selo de Sustentabilidade da Biosfera. O seu restaurante já mereceu estar no top cinco dos restaurantes do distrito de Santarém referidos pelo TripAdvisor, venceu o galardão Revelação 2019 pelo Tejo Gourmet – Concurso de Iguarias e Vinhos do Tejo e em 2021 de Melhor Harmonização; galardão Ouro também pelo Tejo Gourmet; prémio de Melhor Tradicional; e galardão Prata no 10º concurso de Gastronomia com Vinho do Porto em 2018. Conta com a distinção Bib Gourmand, do Guia Michelin, que tem conseguido manter desde 2019. A utilização de produtos regionais e sazonais valeu-lhe a nomeação para a categoria de Embaixador Gastronómico pelo distrito de Santarém dos Prémios AHRESP, evento que anualmente distingue os melhores nos sectores da restauração, alojamento e promoção turística no país e além-fronteiras. Os vencedores serão conhecidos durante a gala dos prémios a 21 de Junho, no Casino Estoril.