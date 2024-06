Nova central fotovoltaica em Abrantes composta por 35 mil painéis e investimento de 19 milhões

O concelho de Abrantes vai receber um investimento de cerca de 19 milhões de euros na instalação de uma central fotovoltaica, equipamento que terá uma capacidade instalada de 18 Megawatts (MW) e produzirá mais de 50 GWh/ano. Em comunicado, a Hyperion Renewables, empresa portuguesa ligada ao desenvolvimento de projectos de energias renováveis, indica ter iniciado a “construção da nova central fotovoltaica de Abrantes”, num projecto que “vai produzir o equivalente ao consumo médio anual de 15 mil habitações” e “promover o envolvimento comunitário”.

A central, que ficará instalada em 53 hectares de terreno na aldeia de Arreciadas, na União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, vai ser composta por 35 mil painéis solares. Num comunicado divulgado recentemente, a empresa indica que as obras se iniciaram em Março deste ano, com a limpeza e vedação do terreno, estando previsto que a central fotovoltaica possa entrar em operação no início de 2025.

Segundo os promotores, “o município de Abrantes terá direito a compensações a serem pagas pelo Estado Português, através do Fundo Ambiental, num valor total de mais de 270 mil euros, valor calculado em função da produção da energia” a partir da central, que terá o seu ponto de injecção à rede na subestação de Olho de Boi, em Alferrarede. A Hyperion indica ainda que pretende promover iniciativas de envolvimento das comunidades locais, tendo proposto um conjunto de possíveis propostas. “Em colaboração com o município, decidir-se-á quais as iniciativas que terão maior impacto positivo junto das comunidades e que irão para a frente”, refere a empresa.