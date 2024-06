CUF é a grande vencedora dos Prémios Europeus de Hospitalização Privada

A CUF conquistou quatro das sete categorias a concurso nos European Private Hospital Awards 2024 (EPHA), que decorreu em Bucareste, na Roménia. No total concorreram 53 prestadores de saúde privados, provenientes de nove países, que apresentaram 65 candidaturas. Os European Private Hospital Awards, promovidos pela European Union of Private Hospitals e avaliados por um júri internacional independente, reconhecem anualmente as melhores iniciativas no sector hospitalar privado, premiando prestadores de saúde europeus com melhor desempenho. A iniciativa celebra as boas práticas e os projectos de excelência desenvolvidos por hospitais privados, que demonstram ter um impacto directo na vida dos cidadãos e no sector dos cuidados de saúde.