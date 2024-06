Colesterol nas Sessões Clínicas GFS – Serviços Médicos do Coração

No passado dia 15 de Maio realizou-se a XVI Sessão Clínica promovida pela GFS – Serviços Médicos do Coração, a qual se dirigiu aos médicos da especialidade de Medicina Geral e Familiar do distrito de Santarém.

Foi palestrante o Dr. Miguel Faria Alves, médico cardiologista na Unidade Local de Saúde da Lezíria (Hospital de Santarém) e colaborador da GFS, tendo dinamizado uma participada discussão sobre o diagnóstico e tratamento do colesterol.

Com esta nova realização, “a GFS continua a promover o enriquecimento de conhecimentos e a melhoria das práticas clínicas, proporcionando o contacto directo com os especialistas e a análise das mais relevantes temáticas”, nas palavras da sua fundadora e directora clínica, Drª. Graça Ferreira da Silva.