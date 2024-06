Metalomecânica João Figueiredo & Filhos vende e repara todo o tipo de alfaias agrícolas

A Metalomecânica João Figueiredo & Filhos Ldª, no lote 55 da Zona Industrial de Almeirim, comercializa alfaias agrícolas novas e usadas e efectua todo o tido de reparações de equipamentos de todas as marcas.

Também tem serviços de fresagem, reconstrução de alfaias agrícolas, trabalhos de soldadura de todos os tipos de metalomecânica pesada, corte e quinagem, reparação de grupos moto-bombas e grupos geradores.

A empresa foi criada em 1997, por João Manuel Vinagre Figueiredo, que iniciou a sua formação como torneiro-mecânico aos 14 anos, tendo desenvolvido a sua actividade profissional em Portugal e no estrangeiro. Com ele trabalham actualmente os filhos Carlos Figueiredo e Rodrigo Figueiredo, que são co-proprietários e sócios gerentes.

A Metalomecânica João Figueiredo & Filhos Ldª é a única empresa do género na zona onde está instalada e tem clientes em Almeirim e em todos os concelhos limítrofes. É reconhecida pelo seu profissionalismo, competência técnica, transparência e honestidade. Possui uma equipa de seis profissionais e funciona de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30.