Presidente da AIP chama a atenção para as condições de investimento em Marrocos

A AIP e a AIRO - Associação Empresarial da Região Oeste, receberam, na semana passada, uma delegação de empresários marroquinos. A visita ocorreu após a participação da AIP no “Forum d’Affaires Ibero-Marroquino” em Casablanca, no qual estiveram presentes o Ministro da Indústria e Comércio e o Ministro da Transição Energética de Marrocos.

Durante uma reunião na Câmara Municipal de Caldas da Rainha, o presidente da AIP, José Eduardo Carvalho, salientou o facto de Marrocos ser o primeiro país africano em energia renovável; o terceiro país de África que oferece melhores condições para a actividade empresarial; o primeiro país africano em termos de infra-estruturas e de conectividade, e o segundo mercado mais atractivo para o IDE em África. A visita dos empresário marroquinos insere-se no projecto “Home Style Trends” que irá promover produtos e serviços de empresas portuguesas e marroquinas da fileira maison et objet.