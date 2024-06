Sem turismo as contas públicas ainda estavam no vermelho

Se as contas nacionais melhoraram e apresentaram balanços positivos isso muito se deve ao impacto do turismo e ao esforço que o sector fez para se afirmar nos mercados internacionais. A convicção é de António Ramalho, vice-presidente da Fundação AIP que, na tarde de 6 de Junho, abriu a cerimónia dos prémios BTL em Lisboa. “Nos últimos anos o turismo foi determinante para Portugal. Permitiu tornar transacionáveis um conjunto de bens, como o imobiliário, a acomodação, transporte e a restauração. Sem o turismo não teria sido possível o reequilíbrio das contas públicas e muito menos a redução da dívida pública”, defendeu.

O dirigente lembrou que no último ano 19,9% das exportações nacionais foram provenientes do sector turístico e, na área dos serviços, 48% deles foram totalmente resultado do turismo.

“Em 2014 a BTL tinha 12.700 m2 de área expositiva, hoje temos mais de 20.000. tínhamos 1.000 expositores e hoje temos mais de 1.500, 20% são estrangeiros. O ano passado tivemos 79 mil visitantes e este ano queremos ultrapassar a barreira dos 80 mil visitantes”, anunciou.

Apesar da indústria do turismo ser um caso de sucesso no país na última década, o gestor é cauteloso na hora de analisar os números. “Não podemos esquecer que o sucesso às vezes é inimigo da ambição. E nós queremos mais, queremos rejuvenescer, reinventar, contribuir para um turismo ainda melhor, com mais valor e maior capacidade”, disse, confirmando depois o nome de Rita Marques como presidente do Conselho Estratégico da BTL. A nova dirigente defendeu que a BTL não pode ser um único evento no ano mas sim uma presença assídua ao longo do calendário.

Na cerimónia a região de turismo do Alentejo e Ribatejo foi escolhida pela organização da BTL como destino nacional convidado da edição do próximo ano.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE