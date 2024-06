Alentejo e Ribatejo querem ser o destino preferido dos portugueses na próxima BTL

A região de turismo do Alentejo e Ribatejo vai ser a estrela e o convidado de honra da edição do próximo ano da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), prometendo mostrar a mais de 70 mil visitantes as riquezas naturais, gastronómicas e culturais das duas regiões.

O Turismo do Alentejo e Ribatejo vai ter um stand com mais de 1.200 metros quadrados e a revelação de que será o destino nacional convidado da próxima BTL foi feito na tarde de 6 de Junho, em Lisboa, na FIL.

Berta Cabral, Secretária Regional do Turismo do Governo dos Açores, que foi o destino nacional da edição deste ano, passou o testemunho a José Manuel Santos, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

“Há 10 anos que não éramos o destino convidado da BTL. Apetece-me dizer que o campeão voltou”, afirmou o gestor, perante um forte aplauso das dezenas de convidados que assistiram à cerimónia. José Manuel Santos lembrou a forte relação existente com a BTL e a grande oportunidade de negócio que isto representa para as empresas do sector no Ribatejo e Alentejo.

“Fomos a região que mais cresceu, que apresentou o maior ritmo anual de crescimento entre 2013 e 2023 na procura e na oferta turística. Acreditamos que o turismo é um meio fundamental para melhorar a qualidade de vida e os índices de desenvolvimento das pessoas que vão viver e trabalhar no Alentejo e Ribatejo”, lembrou o responsável.

José Manuel Santos lembrou os atributos turísticos do Alentejo, dos vinhos de altitude, de Marvão (candidato a património da humanidade) a Évora, Capital Europeia da Cultura em 2027. Mas não deixou passar ao lado o Ribatejo. “O Ribatejo da lezíria, dos campinos, dos bordados da Glória do Ribatejo, do fandango. O Ribatejo é a região mais portuguesa de Portugal e sempre que lá estamos sentimos essa força da identidade ribatejana”, elogiou.

Na cerimónia foi anunciado que Leiria será a cidade convidada da próxima edição da BTL, que vai realizar-se de 12 a 16 de Março e entregues os prémios relativos à edição deste ano. A ERT do Alentejo e Ribatejo foi distinguida com uma menção honrosa na categoria de melhor stand nacional.

