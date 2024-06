Bonduelle exporta produtos de 130 agricultores do Vale do Tejo

O presidente da AIP, José Eduardo Carvalho, acompanhado por directores e técnicos das áreas operacionais, visitou no dia 28 de Maio a única fábrica agro-industrial do grupo francês Bonduelle instalada em Portugal, na Zona Industrial de Santarém, que se dedica há 36 anos à produção e transformação de legumes mediterrânicos cultivados em campo aberto por agricultores do Vale do Tejo como o pimento, a beringela e o tomate, destinados aos mercados europeus e extracomunitários.

A visita da AIP insere-se no “Roteiro pela Indústria Transformadora do País”, uma iniciativa que tem como objectivo, nas palavras do dirigente associativo, “reconhecer a qualidade de gestão e a competitividade das melhores empresas da indústria, bem como permitir o conhecimento pelos directores operacionais e técnicos da AIP da nova realidade do sector”. A delegação da AIP foi recebida por Pedro Mendonça, director-geral da Bonduelle (Portugal) Agroindústria S.A., e Sérgio Marques, director de Recursos Humanos do Grupo Bonduelle para a Península Ibérica.

A empresa francesa produz anualmente em Santarém cerca de 50 mil toneladas de legumes processados ultracongelados, resultantes da transformação de cerca de 45 mil toneladas. Alguns produtos são pré-fritos ou grelhados. Tem 80 funcionários permanentes, mas faz contratações sazonais (11 meses de produção, entre Abril e Fevereiro), chegando aos 230 trabalhadores. A sua facturação é da ordem dos 43 milhões de euros. É determinante o apoio que a empresa presta ao agricultor, que é acompanhado em todas as fases do cultivo desde a escolha da parcela, a implantação e o desenvolvimento da cultura, bem como o a logística da colheita.