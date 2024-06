Colectividade ajuda Bombeiros da Póvoa de Santa Iria

O Póvoa de Santa Iria Vespa Clube promove até 16 de Junho uma acção solidária de angariação de bens alimentares para os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria. Na lista de géneros que podem ser dados incluem-se sumos individuais, água, barras de cereais, barras energéticas, frutas ou packs de fruta, pacotes de bolachas individuais e soro em doses individuais. Segundo a colectividade, a iniciativa pretende colmatar as necessidades da corporação que se sentem, especialmente, durante a época de incêndios. “Com as temperaturas a subir” e a previsão de “muito trabalho no Verão queremos antecipar essa ajuda”, refere o clube. Os pontos de entrega circunscrevem-se ao edifício sede e delegação do Forte da Casa, assim como na junta de freguesia. No dia de 16 Junho, o clube promove um encontro mensal na zona ribeirinha durante a manhã, altura em que também recebem bens para entrega, nesse mesmo dia, aos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria.

O Póvoa de Santa Iria Vespa Clube é uma associação sem fins lucrativos que surgiu no início do ano 2000 pela mão de três amigos com o mesmo gosto pelo mítico veículo de duas rodas designado por Vespa.