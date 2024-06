Mercadona na Feira Nacional de Agricultura

A Mercadona estará presente com ações de “showcooking” e com o projecto “Semear o Futuro”

A Mercadona, está presente na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, que decorre até dia 16. A empresa tem o compromisso de promover uma Cadeia Agroalimentar Sustentável junto dos seus fornecedores, baseada na estabilidade, produtividade e planificação, com o objetivo de um crescimento partilhado e sustentável. Legumes, frutas, carne, lácteos, charcutaria tradicional e azeite são alguns dos produtos nacionais que se podem encontrar nas 50 lojas da Mercadona em Portugal.

Tal como em anos anteriores, a empresa estará presente no espaço dedicado ao “Portugal Sou Eu”, iniciativa do Ministério da Economia que visa a dinamização e valorização da oferta nacional, criada há mais de uma década. Consciente do seu papel na Sociedade, ao fazer parte desta iniciativa, a Mercadona pretende continuar com o seu compromisso de colaboração com a produção nacional, iniciado já antes de a empresa ter presença física em Portugal, e reforçado com o acordo com a CAP, também parceiro deste programa.

Pedro Barraco, Diretor de Cadeia Agroalimentar da Mercadona refere que: “marcar presença, uma vez mais, na FNA, representa uma excelente oportunidade de estar mais perto dos “Chefes” (clientes) e mostrar à Sociedade o nosso compromisso com o Sector Agroalimentar Nacional. A Mercadona continua a apostar na produção nacional, compromisso que temos vindo a reforçar ano após ano e que, em 2023, representou 1.178 milhões de euros em compras aos nossos 1.000 fornecedores nacionais.”

A Mercadona estará presente com ações de “showcooking” através de um conjunto de oito receitas criadas em parceria com a Chef Tia Cátia. A empresa convidou também alguns dos seus Fornecedores a estarem presentes e a fazerem provas com os seus produtos à venda nos supermercados Mercadona em território nacional.

Este ano, em parceria com a CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal, a Mercadona criou o projeto “Semear o Futuro”, uma iniciativa dedicada a explorar e promover a importância do setor agroalimentar em Portugal e que culmina com uma conferência, no dia 13 de junho, na sala Ribatejo, no CNEMA. Este evento, cujas inscrições se encontram abertas, contará com intervenções de especialistas no setor.