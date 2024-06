Região Centro em destaque nos prémios Cinco Estrelas Regiões 2024

A Região Centro é uma das regiões mais premiadas tendo arrecadado sete dezenas de Prémios Cinco Estrelas: 35 ícones regionais e 35 marcas locais. Foram distinguidos 100 ícones e 128 marcas regionais em todo o país. No total foram avaliadas 1036 marcas e estiveram envolvidos 454 mil consultas consumidores nos testes de selecção.

No distrito de Santarém venceram prémios a Barragem Castelo de Bode, a Feira Nacional do Cavalo, o Santuário de Fátima, a aldeia de Dornes, no concelho de Ferreira do Zêzere, a praia fluvial do Agroal, no concelho de Ourém, a Administração de Condomínios: Predilux Condomínios, a Clinifátima e o restaurante O Picadeiro.

Pelo sétimo ano, a chancela quis dar a conhecer os principais ícones regionais, como praias, monumentos, museus, aldeias e vilas ou cozinha tradicional, além de avaliar as marcas regionais e premiar as que se evidenciam pela sua excelência e elevado nível de satisfação global junto dos consumidores, contribuindo para a promoção das regiões onde estão inseridas. O Centro do país inclui os distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Santarém e Viseu.