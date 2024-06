Autarcas do Médio Tejo conheceram investimentos inovadores na cidade de Copenhaga

Vários presidentes de câmara da região do Médio Tejo estiveram em Copenhaga, Dinamarca, no âmbito de uma missão de boas práticas ligadas às temáticas da Acção Climática, Desenvolvimento Urbano Sustentável e Habitação. Este último tópico esteve em destaque num momento em que estão em curso investimentos públicos relevantes em habitação em todos os municípios da região. A missão teve como principal objectivo dar a conhecer “in loco” alguns dos investimentos inovadores implementados nos últimos anos, bem como as novas estratégias de gestão urbana da cidade dinamarquesa.

Foram três dias de visitas e trabalho intenso, onde foi possível partilhar a realidade vivida no Médio Tejo, conhecer e aprofundar o que é feito em Copenhaga em todas as matérias. “O objectivo é que possamos caminhar, também no Médio Tejo, no sentido de uma gestão urbana mais sustentável e promotora da atractividade do território”, refere a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo em comunicado.