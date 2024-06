Nova Gráfica do Cartaxo faz 50 anos ao serviço das artes gráficas

A Nova Gráfica do Cartaxo comemorou a 1 de Junho os seus 50 anos de existência em ambiente de festa, que reuniu colaboradores, clientes, fornecedores e amigos. No evento, que decorreu na Quinta do Saraiva, foi prestada homenagem aos fundadores, Fernando Augusto Correia Caeiro e Mário Nuno Cardoso Gaivoto, este a título póstumo. Foram ainda homenageados os actuais gerentes e colaboradores pela sua resiliência nestes últimos anos. A empresa começou a laborar com Fernando Caeiro e Nuno Gaivoto, com o “mínimo dos mínimos”, com duas máquinas que os próprios operavam. Os sinais de sucesso evidenciaram-se passados três meses quando foi necessário ter seis funcionários, porque a filosofia dos sócios era primeiro os clientes e depois eles, lema que continua na empresa. Actualmente trabalham na empresa duas dezenas de pessoas devidamente qualificadas.

As instalações actuais, para onde mudaram ao fim de 17 anos de actividade, têm 1.200 metros quadrados, situadas a dois quilómetros da cidade e a 35 minutos de Lisboa. A Nova Gráfica do Cartaxo tem uma política de não depender apenas de um só cliente, trabalhando com a qualidade de excelência, acompanhando a evolução, que a empresa assume como factor de captar novos clientes.