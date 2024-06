2050 Barbershop ao estilo nacional mas com um toque britânico

A 2050 Barbershop fica em Aveiras de Cima, no nº 44 da Rua António Amaro dos Santos, Aveiras de Cima e é propriedade do jovem Rodrigo Miguel Sobral Rola, que fez a sua formação no Reino Unido onde trabalhou. O barbeiro, que cresceu na localidade, já foi para o Reino Unido com a ideia da barbearia, que nasceu após uma conversa com outro barbeiro de Aveiras de Cima. A formação foi feita lá e onde iniciou a sua actividade no ramo. O seu trabalho é, naturalmente, influenciado pelo que ali aprendeu.

Tem clientes não só de Aveiras como de Azambuja e Cartaxo, localidades próximas. “Rodrigo Rola está satisfeito com o arranque. "Abri há cerca de um mês e está a correr muito bem. Tenho tido bastantes clientes e já tenho alguns a voltar várias vezes. Tenho tido um bom "feedback" do espaço e do atendimento", explica. A 2050 Barbershop tenta marcar a diferença através do serviço e do uso de produtos diferenciados e da estética do espaço. Dá resposta a todo o tipo de corte de cabelo masculino e faz barbas, sobrancelhas e outros trabalhos de estética masculina e tem toalhas quentes.

Funciona de segunda a sexta-feira das 09h00 às 14h00 e das 15h00 às 20h00 e aos sábados das 09h00 às 14h00 e das 15h00 às 18h00. Tem estacionamento à porta e nas proximidades.