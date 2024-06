“Sempre a Trabalhar” é o lema da Piteko de Marco Silva

A Piteko é uma empresa de comércio e revenda de tintas, vernizes e acessórios, construída a pulso por Marco Silva. Após breve experiência por conta de outrém, lançou-se a vender sozinho de porta em porta, corria o ano de 2004. Os clientes gostavam do serviço prestado e sempre o incentivaram a crescer. Abriu o seu primeiro espaço em casa dos pais, na Benedita. Depois com o crescimento da empresa abriu lojas em Alcobaça em 2012, na Benedita em 2016 e em Rio Maior em 2021, conta o empresário, hoje com 47 anos.

Com o lema “Sempre a trabalhar”, a Piteko tem clientes na zona centro, para além da venda em loja também tem serviço de entregas, dá assistência nas obras e prescreve esquemas de pintura, quando solicitada para isso. A prática de tratar cada cliente como um amigo foi sempre seguida por Marco Silva, havendo sempre tempo para oferecer um café ou uma água sem ser intrusivo e mantendo o profissionalismo.

Outra cortesia é a divulgação das obras acabadas pelos seus clientes, contribuindo para que mostrem o que sabem e o que podem fazer. As tintas e produtos Piteko estão presentes nos sectores da construção civil, metalomecânica, mobiliário, anti-corrosão e pintura de pavimentos.

O empresário tem como lema: “Quer uma casa com bom aspecto? Compre tintas nas lojas Piteko”. Com uma equipa de seis profissionais as lojas Piteko funcionam de segunda a sexta das 09h00 às 13h00 e 14h30 às 19h00, e ao sábado das 09h00 às 13h00.