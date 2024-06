Autovariante é representante oficial da Toyota e Fiat e repara todas as marcas

José Manuel Pinto Salgado, actualmente com 75 anos, começou a trabalhar aos 12 numa oficina em Lapas, Torres Novas, de onde saiu para outra, no centro da cidade. Em 1974, quando o patrão mudou para outra localização, decidiu ficar com o espaço e trabalhar por conta própria.

O lugar onde se situa actualmente a Autovariante nasceu após a compra do terreno em 1991. A empresa foi crescendo e manteve-se na família, porque os filhos, Nuno Salgado e Hugo Salgado, actuais sócios-gerentes, ganharam o gosto pelos carros e optaram por dar seguimento ao trabalho do pai.

A Autovariante, na Variante do Bom Amor, em Torres Novas, é representante oficial das marcas Toyota e Fiat, mas faz manutenção, diagnóstico e reparação de carros de todas as marcas. Também tem bate-chapas e pintura para todas as marcas.

Como representantes oficiais das duas marcas, são escrutinados permanentemente pelas mesmas e pelos clientes. Todas as viaturas são testadas sempre que vêm fazer manutenção e os carros são lavados, aspirados, perfumados e levam abrilhantador nos pneus. A oficina cumpre com a hora de entrega e fornece viatura de cortesia sem custos. “Somos transparentes com os nossos clientes, explicamos as facturas ao detalhe e mantemos o contacto após a reparação, para acompanhamento do cliente. Profissionalismo, transparência e sinceridade são os três principais pilares do nosso trabalho. Estamos entre os três primeiros do índice de recomendação a nível nacional”, frisa Nuno Salgado.

O balanço da actividade é muito positivo. A Autovariante tem conseguido uma evolução na carteira de clientes e facturação e tem aumentado o pessoal. Planeia também fazer melhorias nas instalação, para aumentar o número de entradas de viaturas e consequentemente o reforço da equipa.

“O mundo automóvel está a evoluir muito rapidamente e a passar por uma grande transformação. Cada vez mais existe um foco no cliente e redobrada atenção às suas expectativas. Hoje em dias as pessoas funcionam cada vez mais com as emoções, e nós tentamos ir ao encontro do que os clientes desejam”, explica.

A Autovariante está aberta de segunda a sexta das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, encerrando aos sábados, domingos e feriados. Possui um parque organizado para viaturas prontas, recepção de viaturas e para clientes, muitos dos quais chegam de vários concelhos limítrofes.