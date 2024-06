Sacopor de Alenquer investe 11 milhões em linha de produção

A Sacopor, empresa do grupo Cimpor situada em Alenquer e que produz e comercializa sacos de papel destinados à indústria cimenteira e de argamassas, inaugurou a 6 de Junho uma nova linha de produção. A nova linha representou um investimento de 11,5 milhões de euros. A Sacopor é uma das maiores empresas de sacos em Portugal, tem uma capacidade de produção actual de 130 milhões de sacos por ano e a nova linha permitirá aumentar o fabrico anual para cerca de 160 milhões de sacos.

Além disso, refere a Cimpor em comunicado, “permitiu o aumento do número de postos de trabalho em cerca de 18%”. A Sacopor actua em Portugal há 30 anos e contava, até ao momento, com três linhas de produção. No seu portefólio conta com mais de 350 referências de sacos, que além de serem utilizados pela Cimpor são também utilizados por clientes externos do mercado nacional e internacional.