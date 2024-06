Clan tem mais de 300 oportunidades de emprego para Castanheira do Ribatejo e Marateca

O Clan, solução de emprego 100% digital da Multipessoal, está a contratar mais de 300 pessoas para a Castanheira do Ribatejo e para a Marateca. As vagas dizem respeito a funções de Operadores de Produção, Operadores de Armazém, Operadores de Classificação, Operadores de Controlo de Qualidade, Analistas de Qualidade e Assistentes Administrativos. Os profissionais irão integrar a Italagro e a FIT, fábricas do Grupo HIT, especialista na transformação do tomate, para dar resposta às necessidades sazonais da indústria.

Para esta campanha procuram-se candidatos de todas as gerações, motivados para integrarem o sector da transformação de produtos alimentares e com disponibilidade a partir do final de Julho e até ao mês de Outubro. O Grupo HIT garante o transporte gratuito de todos os colaboradores em laboração contínua, a partir de várias zonas do Montijo, Águas de Moura e Setúbal, e também desde o Carregado e da paragem Continente Modelo, na EN10 Alverca, até à Castanheira do Ribatejo.

As candidaturas para estas oportunidades de emprego podem ser realizadas digital ou presencialmente. Para uma candidatura rápida e simples, basta aceder à página do Clan dedicada à campanha. Também os espaços físicos de atendimento da Multipessoal em Alverca (Av. Cidade de Alverca n.º 52, 2615-140 Alverca) e a fábrica da Italagro (Rua Lezíria Cortes, 2600-634 Castanheira do Ribatejo) estão disponíveis para receber candidatos.