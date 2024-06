Magos IS adquire o capital da Lagoalva Equipamentos e Serviços

A empresa Magos Irrigation Systems SA, líder em sistemas de rega para a agricultura, adquiriu o capital da Lagoalva Equipamentos e Serviços Lda, empresa com sede em Alpiarça que opera na instalação e assistência técnica de sistemas de rega. “Esta fusão converte a Magos IS numa empresa maior e mais forte, com o objectivo de continuar a sua trajectória de crescimento e melhoria constante, nomeadamente na vertente da assistência técnica pós-venda”, divulga em comunicado a Magos Irrigation Systems sediada em Salvaterra de Magos.

Segundo João Dotti, administrador da Magos IS, citado no mesmo comunicado, o principal foco da empresa é prestar um serviço de excelência aos clientes, atendendo às suas necessidades e garantindo a sua satisfação. “Estamos convictos de que esta fusão será um enorme sucesso para todos”, afirma o empresário.

Para já, enquanto decorre a integração das operações, das pessoas e dos processos, as duas empresas continuarão a operar sob as suas marcas, mas a intenção é que no mais curto espaço de tempo seja possível operar como uma só empresa. “Acreditamos que o que nos faz diferentes reside na nossa equipa e que os nossos colaboradores são o nosso maior activo. É por isso que anunciamos com grande satisfação que, a partir de hoje, os colaboradores da Magos IS e da Lagoalva Equipamentos e Serviços Lda farão todos parte da mesma equipa, unindo talentos e conhecimentos para alcançar cada vez mais sucesso”, acrescenta João Dotti.