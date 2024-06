Abriu em Amiais de Cima a Residência Sénior Francisca Cereja

Foi inaugurada na segunda-feira, 17 de Junho, a Residência Sénior Francisca Cereja em Amiais de Cima, freguesia da Abrã, com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, do Director do Centro Distrital de Santarém do Instituto da Segurança Social, Renato Possante Bento, e do Padre Pereira, em representação do Bispo de Santarém, D. José Traquina, bem como de representantes de diversas entidades oficiais locais.

Parte integrante da Fundação Cruz Marques, e presidida por Ivo Cruz Marques, a Residência Sénior Francisca Cereja, nome que presta homenagem à sua avó, oferece opções de estadias de curta, média ou longa duração, convalescença, descanso do cuidador e férias.

Possui 16 quartos e integra ainda, sala de vigilância, capela, ginásio, fisioterapia, gabinetes médicos, biblioteca, salão de beleza, restaurante, sala de actividades, sala de estar, e cafetaria.

A Fundação Cruz Marques, presidida por Ivo Cruz Marques, existe há sete anos e tem vindo a realizar obras e eventos significativos no domínio social e de apoio às comunidades locais, nomeadamente a reabilitação da Escola Primária de Amiais de Cima, que se transformou num Centro moderno aberto ao convívio inter-geracional, e o novo Espaço de Lazer “Do Povo para o Povo” na Freguesia de Abrã.