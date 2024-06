O melhor da gastronomia de Azambuja na Feira Nacional da Agricultura

Azambuja voltou a marcar presença na Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo, com um dia dedicado ao concelho, a 16 de Junho, último dia do certame, no stand da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo. A presença de Azambuja no evento nacional foi dinamizada por vários representantes da sua gastronomia e alguns dos mais reconhecidos vinhos.

Os visitantes degustaram doces e salgados do concelho, como bolachas e biscoitos Guezzo Gormet, de Tagarro; Queijadinhas de Azambuja da Pastelaria Favorita, de Azambuja; bolos de casamento de Lúcia Soares, de Vale do Paraíso; doçaria variada da Tradifana, de Aveiras de Cima; mel e azeite do Casal da Fonte de Vale do Paraíso e ainda Queijo Chèvre da Granja dos Moinhos na Maçussa. Não faltarão, igualmente, os vinhos vencedores do 41º Concurso de Vinhos do Concelho de Azambuja (colheita de 2023). Houve também um momento “aprender e provar” dedicado ao Torricado, onde os visitantes experienciaram a preparação do típico torricado com bacalhau pelo chef Luís Calixto. Também houve tempo para as novidades do concelho com a prova de toiras e a prova dos zambujitos.