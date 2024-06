Projecto para criar mais alojamentos turísticos em Santarém e Alpiarça já avançou

Os municípios de Alpiarça, Santarém, Avis, Campo Maior e Portalegre integram os Roteiros de Investimento lançados pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, que visam apoiar a criação de novos alojamentos turísticos. Em comunicado, a Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo explica que o projecto arrancou em Campo Maior, no distrito de Portalegre. “Trata-se de uma iniciativa inovadora, através da qual a ERT Alentejo e Ribatejo se propõe a apoiar directamente vários municípios na identificação, tratamento, avaliação e promoção de oportunidades de investimento para a criação de novo alojamento turístico”, lê-se no documento.

“Numa primeira fase” estão envolvidos dois concelhos do Ribatejo (Alpiarça e Santarém) e três do Alentejo: Avis, Campo Maior e Portalegre. Citado no comunicado, o presidente da ERT, José Manuel Santos, explica que o organismo vai “suportar tecnicamente” os municípios na elaboração de dossiês de investimento, visando a potencial afectação de imóveis públicos à actividade turística. “Em simultâneo, faremos uma avaliação do potencial turístico de cada concelho. O nosso objectivo é claro, é o de criar condições ao incremento do número de camas e à qualificação da oferta nas sub-regiões mais carenciadas nesse particular”, descreve. José Manuel Santos recorda que 60% da procura turística do Alentejo se concentra em “menos de 10 concelhos”. “É, por isso, estratégico para a nossa área regional de turismo equilibrar melhor a distribuição da oferta por todo o território. A nossa ambição é ter um território mais coeso e uma oferta mais competitiva”, defende. A ERT do Alentejo e Ribatejo prevê terminar a primeira fase dos Roteiros de Investimento no final deste ano.