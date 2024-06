Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas sublinha a importância da economia local

Hoje comemora-se o Dia Mundial das Micro, Pequenas e Médias Empresas, sector da economia que tem cada vez maior importância na região. Segundo a Agência para a Competitividade e Inovação – IAPMEI, o distrito de Santarém tinha 151 pequenas e médias empresas (PME) com o estatuto de PME Excelência em 2022, último ano com dados oficiais.

Das 151 pequenas e médias empresas, o concelho de Ourém tinha o maior número, com 46 PME, seguido por Santarém, com 23, e Benavente, com 12 PME. A nível nacional, as PME do distrito de Santarém correspondem a 3,8% do total do país.

No último mês de Março, 24 PME da região de Santarém viram aprovadas candidaturas a fundos comunitários num total de cerca de 1,5 milhões de euros, E nesta altura está aberta até 31 de Julho a primeira fase das candidaturas ao Sistema de Incentivos de Base Territorial para a Lezíria do Tejo, território que engloba 11 concelhos da região.

Este incentivo do Portugal 2030, programa de fundos comunitários, tem como objectivo contribuir para o emprego, modernização e resiliência das economias locais, apoiando investimentos de pequena dimensão para a criação de micro e pequenas empresas, com uma taxa de financiamento de até 50%.

O Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2017, com o objetivo de consciencializar as contribuições das PME para a conquista dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), de preservação climática, das Nações Unidas.