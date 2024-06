Feira de S. Pedro e do Chocalho no Chouto, no último fim de semana de Junho

A edição deste ano da Feira de S. Pedro e do Chocalho, no Chouto, decorre no fim-de-semana de 28, 29 e 30 de Junho. Organizada pela União de Freguesias de Parreira e Chouto, a Feira tem uma zona de expositores, tasquinhas e um diversificado programa de animação. Na sexta-feira, dia 28, decorre a tradicional sardinhada e actua o grupo Bombokas, terminando a noite com a banda B-King. Dia 29, há procissão à tarde e à noite actua Ivo Lukas, terminando a noite com uma Picaria. No domingo, dia 30, o artista é Rouxinol Faduncho e há Festival de Folclore. Todas as noites há baile, sendo a música assegurada por Elísio Nunes, António e Célia, e Carlos Filipe.

O programa completo é extenso e já está disponível nas redes sociais da autarquia. Na sexta-feira a Feira de S. Pedro e do Chocalho tem início às 20h00 e no Sábado às 11h00. No Domingo, logo pelas 08h00 tem início a Feira de Levante e o Mercado.