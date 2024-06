Ribateste uma referência na distribuição de combustíveis

A Ribateste - Combustíveis do Ribatejo e Oeste Ldª, é uma empresa que teve a sua génese ao grupo familiar empresarial SobralPneus, fundado há mais de 50 anos por Ramiro Rodrigues e que conta, na sua globalidade, com cerca de 200 colaboradores. A actual administradora executiva (CEO) é Susana Rodrigues, licenciada em Direito, de 46 anos, natural Torres Vedras. A Ribateste actua no sector energético com distribuição de combustíveis, gás e lubrificantes para diversos sectores e possui frota própria. Dá aconselhamento técnico com várias soluções de armazenamento de combustível para consumo próprio (reservatórios, bombas) e tem várias parcerias nos sectores agrícolas, de distribuição, comércio grossista e transportes.

A empresa é parceira exclusiva de longa data da Galp, utilizando produtos premium da marca, e é conhecida no mercado pela elevada qualidade dos produtos vendidos e pela excelência no atendimento ao cliente, assim como no acompanhamento técnico pós-venda. Presta um serviço de grande proximidade e valorização do cliente. Garante qualidade, eficiência e rapidez na entrega de combustíveis, com prazos entre 12 a 24 horas. Apesar da actual conjuntura económica, perspectiva ter um crescimento económico e alargar a sua área de actuação, que é actualmente a zona do Ribatejo, Oeste, Grande Lisboa e Alentejo.

Em Vila Franca de Xira é representante e distribuidor da Galp Gás, neste momento a funcionar na Rua Alves Redol, em Vila Franca de Xira, vai mudar em breve as suas instalações, para a Rua Almirante Cândido dos Reis, n91 r/chão.