Agrupamento de Escolas Verde Horizonte na Feira Mostra de Mação

O Agrupamento de Escolas Verde Horizonte vai participar activamente na Feira Mostra de Mação, que decore de 3 a 7 de Julho, organizada pela câmara municipal e apresentada como um momento de afirmação do concelho, que envolve toda a comunidade, desde associações, clubes, instituições e empresas.

Durante toda a Feira Mostra haverá actividades dinamizadas pelos estudantes, nomeadamente pelos alunos do Curso de Animação Sócio Cultural. No dia 5, sexta-feira, os alunos do curso profissional de cozinha/pastelaria integrarão o staff responsável pela inauguração do Stand da Câmara Municipal de Mação e pelas 21h00 dinamizarão um showcooking.

Ainda neste dia, pelas 18h00, os alunos do Curso de Mecatrónica Automóvel, farão uma demonstração do simulador automóvel. E no sábado, dia 6, entre as 21h45 e as 23h00, as alunas do Curso de Massagem de Estética e Bem Estar farão uma demonstração das suas práticas.