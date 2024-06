Sugal atribui prémios aos melhores alunos de Azambuja

A Sugal tomou a iniciativa de premiar os dez melhores alunos do 9.º ano e os dez melhores alunos do 12.º ano, de todos os cursos diurnos, do Agrupamento de Escolas da Azambuja. A iniciativa, que conta com uma dotação global de cerca de dez mil euros integra-se na estratégia de responsabilidade social da empresa, no âmbito do apoio à comunidade local.

“Apoiar jovens alunas e alunos da Azambuja, que todos os dias procuram a excelência, é algo a que a Sugal não pode ficar indiferente. Queremos estar e continuar junto de todas aquelas e aqueles que serão a força diferenciadora e positiva de amanhã. O foco da Sugal é apoiar as comunidades onde nos inserimos”, refere João Ortigão Costa, administrador do grupo Sugal.

A cerimónia de entrega dos prémios decorre no próximo dia 28 de Junho, pelas 21h00, no Centro Paroquial da Azambuja, na presença de toda a comunidade escolar – alunos, encarregados de educação, professores e outros profissionais da área.