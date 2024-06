Workshop sobre cuidado capilar e auto-estima em doentes oncológicos

A Acolher Prá Vida, associação sem fins lucrativos que apoia doentes oncológicos e familiares, vai levar a cabo um workshop sobre “Estética - A importância do cuidado capilar e da auto-estima em doentes oncológicos”, no dia 29 de Junho, sábado, a partir das 16h00, nas instalações da Junta de Freguesia do Carregado, na Avenida da Associação Desportiva. A oradora é Telma Carvalho, da Bestlook, e as inscrições podem ser feitas através do tel. 968 408 485 ou do e-mail: acolherpravida@gmail.com. O workshop é a primeira de várias iniciativas programadas pela Acolher Prá Vida, que tem sede em Alenquer.