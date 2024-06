Chef Casa Victor Felisberto no Tejo Gourmet e Gala AHRESP

O Restaurante Casa Chef Victor Felisberto recebeu um diploma de Grande Ouro na 11ª edição Tejo Gourmet – Concurso de Iguarias e Vinhos do Tejo, que decorreu a 21 de Junho , em Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo. O evento é organizado bienalmente pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, conjuntamente com a Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo e este ano, estiveram 63 restaurantes a concurso, 29 dos quais em estreia.

O Chef Victor Felisberto apresentou um menu com uma entrada intitulada Encostas Crocantes de Brejo de Gaia, com mel e nozes de produção biológica local. Para prato principal, perdiz de caça à moda de Alferrarede, cozinhada em forno de lenha a baixa temperatura e como sobremesa de homenagem a Abrantes e ao seu castelo, a palha de Abrantes que acompanha com gelado de caramelo e frutos secos.

Na mesma noite de 21 de Junho, o Chef Victor Felisberto foi um dos nomeados para o Embaixador Gastronómico, na oitava edição da Gala dos prémios da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), que decorreu no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, categoria que foi ganha por Lídia Brás, do restaurante Stramuntana, de Vila Nova de Gaia, tendo O Solar dos Presuntos, em Lisboa, sido distinguido como Melhor Restaurante.