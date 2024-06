Clínica Rui Faria sai de Alcanena e abre em Torres Novas

A Clínica Rui Faria, de Fisioterapia e Especialidades Clínicas, actualmente a funcionar em Leiria, Alcanena, Santarém e Aveiro, vai mudar a sua clínica de Alcanena para Torres Novas durante o mês de Junho.

A mudança, de Alcanena onde a clínica funcionava há mais de oito anos, para Torres Novas, visa dar resposta a uma “lacuna em Torres Novas no que diz respeito a cuidados diferenciados em Fisioterapia. O facto de haver uma grande quantidade de torrejanos a deslocarem-se a Alcanena e Santarém para verem os seus problemas resolvidos e por, em Torres Novas, termos encontrado as infra-estruturas ideais para o desenvolvimento da nossa actividade e, naturalmente, por Torres Novas ter um maior número de habitantes”, explicam Rui e Marianne Faria

As Clínicas Rui Faria têm ao seu serviço "um grupo de profissionais de imenso valor nas suas dimensões técnicas e pessoais, e um serviço totalmente humanizado e focado no cliente, os dois responsáveis dizem sentir orgulho no impacto positivo que têm tido na vida de muitas pessoas.

A nova clínica Rui Faria em Torres Novas ficará localizada na Quinta da Silvã, e a equipa será a mesma que encontrava em Alcanena, continuando com os serviços de Fisioterapia, Pilates Clínico, Nutrição e Psicologia.

“É nossa intenção envolver a população de Torres Novas e ser um projecto catalisador de uma população mais saudável, que se mexa mais e melhor! A neuromodulação do Sistema Nervoso Autónomo, uma técnica não invasiva, tem sido a nova aposta. “Com os últimos achados científicos que colocam o Sistema Nervoso Autónomo como regulador das funções vitais do Ser Humano, e a sua disfunção estando na base de problemas do sono, ansiedade, stress, dor crónica, enxaquecas, fibromialgia, entre outras condições, as Clínicas Rui Faria foram uma das pioneiras em Portugal na integração de uma tecnologia de Neuromodulação Não- invasiva do Sistema Nervoso Autónomo nos seus serviços, com “resultados absolutamente surpreendentes e apaixonantes”.

“O facto de ser uma tecnologia de micro correntes, não invasiva e sem efeitos secundários faz com que seja uma experiência bastante agradável, sem os efeitos secundários de alguns fármacos, e clubes como Real Madrid e Benfica já utilizam este sistema nos seus departamentos clínicos, assim como vários atletas a título privado.", acrescentam.