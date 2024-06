Fundador da Ribatec Imobiliária assume destaque da marca no mercado

Fundada em Coruche por Bruno Martins, consultor imobiliário com quase 20 anos de experiência e reconhecido a nível nacional pelos seus resultados de relevo, a Ribatec Imobiliária é uma empresa que junta uma equipa conhecedora do mercado local a uma estratégia de promoção de imóveis, destinada ao mercado nacional e internacional.

Com 83 transacções imobiliárias realizadas nos últimos 17 meses a Ribatec destaca-se no mercado ribatejano e continua a crescer, com base na satisfação dos seus clientes.

Segundo o seu fundador, muitos dos proprietários que procuram a Ribatec para promover a venda dos seus imóveis, chegam indicados por outros clientes que ficaram satisfeitos com o trabalho da imobiliária. “É com orgulho que recebemos estas referências e cada cliente é tratado como se fosse da nossa família”, sublinha Bruno Martins.

Numa altura em que o mercado imobiliário está em forte valorização é importante cada imóvel ser tratado de forma profissional, para garantir o melhor valor de venda e uma transacção segura e transparente. “É isto que os nossos clientes procuram e é esta a nossa forma de estar no mercado”, acrescenta.