Quatro vinhos frescos da Quinta da Alorna para dar as boas-vindas ao Verão

A Quinta da Alorna apresenta quatro vinhos para dar as boas-vindas ao Verão. Embora com perfis distintos têm em comum a qualidade e irreverência que caracteriza os vinhos produzidos na propriedade de Almeirim.

O Quinta da Alorna Colheita Branco, com aroma de frutos tropicais e citrinos, onde se denota o ananás e limão, integrados com ligeiro toque vegetal do Sauvignon Blanc, é sugerido para acompanhar saladas, sushi, peixes delicados e churrasco. O Quinta da Alorna Colheita Rosé, feito a partir das castas Tinta Roriz e Syrah, harmoniza com aperitivos, saladas, sushi ou até mesmo gastronomia mediterrânea. Os outros dois vinhos são o Quinta da Alorna Sauvignon Blanc, que denota a fusão harmoniosa de notas tropicais com notas herbáceas de espargos e erva cortada e é recomendado para acompanhar ostras, bivalves, ceviche e saladas de verão; e o Quinta da Alorna Reserva Arinto & Chardonnay, que é um vinho indicado para harmonizar com peixes gordos, caril, queijos amanteigados ou gratinados de bacalhau.

Os vinhos Quinta da Alorna estão disponíveis na loja online e na loja física da Alorna, em Almeirim (aberta de segunda a domingo, das 10h às 18h). E também nas grandes superfícies.