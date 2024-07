Challenge da AIP fortaleceu laços entre empresas

A equipa da Entidade Nacional para o Sector Energético (ENSE) conquistou o primeiro lugar na 4.ª edição do Challenge da Associação Industrial Portuguesa – Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI), realizado no dia 21 de Junho na vila de Alvaiázere, distrito de Leiria.

O evento de ‘teambuilding’ tem sido um sucesso entre as Empresas associadas da AIP e este ano contou, pela primeira vez, com uma prova nocturna. Subiram também ao pódio as empresas Exumas Group e RocWork, que se classificaram no segundo e terceiros lugares. O Challenge da AIP contemplou num só dia uma multiplicidade de actividades que visaram fomentar, num ambiente descontraído de convívio, o desenvolvimento do espírito de grupo.

Às habituais provas das Olimpíadas AIP, juntaram-se novos desafios destinados a promover a gestão de tempo e a capacidade de liderança, contribuindo assim para a motivação das equipas de trabalho longe das suas rotinas profissionais.

A AIP escolheu Alvaiázere para palco do Challenge deste ano, não só conhecida por ser capital do chícharo, mas também pela sua serra, trilhos e o seu famoso baloiço panorâmico. A Plataforma Empresarial de Alvaiázere foi o local escolhido como ponto de partida do evento, para acolher e acreditar as equipas participantes. E foi também neste espaço que João Paulo Guerreiro e José Eduardo Carvalho, presidentes, respectivamente, da AIP e da Câmara Municipal de Alvaiázere, deram as boas-vindas aos cerca de 90 participantes no Challenge, enaltecendo o gosto pela prática desportiva e o convívio fraterno entre todos.

Da parte da manhã, no estádio municipal, todas as equipas concorreram nas disciplinas previstas no programa: lançamento de dardo; prova de velocidade de 100m; estafetas 4x100m; e meio-fundo 800m. O almoço foi servido na Mata do Carrascal e as provas da tarde, que foram também realizadas naquele local, contemplaram a parede de escalada conjugado com o slide; tiro ao alvo com arco; air bungee; campo minado; e percurso dos pneus.

Nas piscinas municipais, outra infra-estrutura disponível junto à Mata do Carrascal, foi possível fazer uma prova denominada caça de bolas na piscina. De regresso ao estádio municipal, as equipas debateram-se com um duatlo: corrida combinada com bicicleta. O lanche, ajantarado, servido no Clube de Caçadores, antecedeu a prova seguinte e última do desafio deste ano – orientação nocturna, na serra, uma iniciativa realizada pela primeira vez no Challenge da AIP.