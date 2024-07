Centena e meia de crianças na terceira edição da Semana do Ambiente LUSICAL

A LUSICAL promoveu entre os dias 4 e 7 de Junho, a 3ª edição da Semana do Ambiente, tendo recebido nas suas instalações, em Valverde, no concelho de Santarém, cerca de 150 crianças do 1ºciclo do ensino básico das escolas da região. A iniciativa tem como objectivo, promover a proximidade entre a comunidade escolar da região e a empresa. No âmbito das visitas, foi efectuada uma explicação do processo de fabrico de cal e das medidas de controlo dos aspectos ambientais, que culminou com uma visita à fábrica, passando na Sala de Comando dos Fornos e na Secção de Ensaque. Foi lançado o desafio a todas as crianças de fazerem um desenho sobre a visita e o dia 27 de Junho. Os vencedores, Carolina Mendes (1º ano); Joel Campos (2º ano); Mara Francisco (3º ano) e Guilherme Martinho (4º ano) todos da EB1 de Arneiro das Milhariças, receberam uma t-shirt com o desenho impresso e um Diploma, bem como um prémio surpresa.