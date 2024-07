Asfertglobal lança um novo inoculante microbiano

A Asfertglobal ampliou a sua gama de produtos biotecnológicos com o lançamento do Kiplant Endofit, um inoculante microbiano, promotor do crescimento das plantas, que promove um equilíbrio entre microrganismos benéficos e antagonistas. Segundo a multinacional portuguesa, trata-se de um produto composto pela estirpe única de Bacillus velezensis BS36, isolado e desenvolvido 100% pela Asfertglobal através das mais recentes tecnologias Ómicas (genómica, metabolómica, proteómica). A chave para a eficácia desta solução está na sua capacidade endofítica e na sua formulação de última geração. Esta formulação inovadora está desenhada para proteger a estabilidade do Bacillus e dos seus metabolitos secundários, maximizando a sua conservação.

A capacidade endofítica da bactéria garante que o Kiplant Endofit ao aplicar-se pela via foliar, rapidamente migre para o interior da planta, iniciando assim o seu efeito positivo quer na planta, quer no microbioma das folhas e solo. Desse modo, o Kiplant Endofit promove um equilíbrio entre microrganismos benéficos e antagonistas. A Asfertglobal explica que o Kiplant Endofit é uma solução sem resíduos e transversal a várias culturas, que se apresenta como mais uma ferramenta ao serviço dos agricultores, tanto em agricultura convencional como biológica. Joel Jerónimo, CEO da Asfertglobal, afirma que, “para além de ser um produto com excelentes resultados de eficácia em campo, Kiplant Endofit está alinhado com as exigências e necessidades dos agricultores e com o quadro regulamentar europeu”.