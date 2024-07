Agrupamento Nuno de Santa Maria passa com distinção a avaliação externa

O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, em Tomar, foi submetido a uma avaliação externa em Janeiro deste ano que passou com grande distinção. Celeste Sousa, directora do Agrupamento, mostra-se muito satisfeita com os resultados e agradece a todos os professores, alunos, funcionários, pais e direcção. O Agrupamento alcançou resultados de “Muito bom” e “Excelente” nos vários parâmetros de avaliação. Celeste Sousa manifestou o seu reconhecimento a todos os professores, alunos e encarregados de educação pelo trabalho realizado. O Agrupamento de Escolas conseguiu o resultado de “Muito Bom” na Autoavaliação, Prestação de Serviço Educativo e Resultados, e de “Excelente” na Liderança e Gestão. A responsável afirma estar “muito orgulhosa” de ser directora do Agrupamento, acrescentando que o objectivo é continuar a ser uma “Escola a transformar o Mundo”.