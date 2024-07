ValleyPark com resultados líquidos de setenta mil euros

Os accionistas tomaram conhecimento do Plano de Pormenor que permitirá a realização de um grande investimento no sector logístico nos terrenos em Almoster.

O ValleyPark - Parque de Negócios do Cartaxo/Santarém, teve em 2023, um resultado líquido, antes dos impostos de 70.393 euros, e um resultado líquido de 65.557 euros. O EBITA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do exercício também foi positivo em 109.092Euros. O Relatório e Contas foi aprovado por unanimidade, na Assembleia Geral de 28 de Maio de 2024.

Os accionistas tomaram também conhecimento da evolução do Plano de Pormenor que permitirá a realização de um grande investimento no sector logístico nos terrenos da ValleyPark em Almoster, que está a ser coordenado pela Câmara de Santarém.