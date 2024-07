Equinicultura e Actividades Hípicas na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes

Foi assinado na manhã de 2 de Julho, um protocolo de cooperação entre o Instituto Politécnico de Santarém, a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes (EPDRA) e a Câmara Municipal de Abrantes, para a criação de uma turma deslocalizada do Curso Técnico Superior Profissional (TeSP) de Equinicultura e Actividades Hípicas, a funcionar nas instalações da EPDRA, em Mouriscas.

João Moutão, presidente do Instituto Politécnico de Santarém, realçou a importância da colaboração, entre a Escola Superior Agrária e a EPDRA, no lançamento de “um novo Curso Técnico Superior Profissional de Equinicultura e Actividades Hípicas, que terá a duração de 2 anos e visa formar profissionais altamente qualificados, capazes de gerir e dinamizar empresas e projectos ligados ao sector equestre, bem como prestar serviços especializados naquela área”.

A directora da Escola, Marly Serras, considera o curso uma mais-valia. A câmara municipal irá apoiar com bolsas de estudo e apoio na deslocação dos alunos.