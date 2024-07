Médio Tejo quer continuar a implementar modelos de economia sustentável

As instalações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) receberam, a 2 de Julho, em Coimbra, a apresentação da segunda edição do Centro Green Deal, que envolveu a assinatura de uma carta de compromisso. Em 2019 foi lançada a primeira edição que contou com a participação de 12 entidades e o desenvolvimento de 28 procedimentos de compras públicas circulares, um instrumento que tem como objectivo reforçar o processo de transição para uma economia circular na região Centro. A cerimónia contou com a presença do presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Manuel Jorge Valamatos, que enalteceu o processo, sublinhando o empenhamento da região nos princípios da economia circular que representa um modelo económico sustentável e que visa minimizar o desperdício e maximizar o uso eficiente dos recursos, promovendo a reutilização, reciclagem e recuperação de materiais ao longo do ciclo de vida dos produtos. A segunda edição do projecto tem a duração de um ano, conta com 15 signatários e com o desenvolvimento das acções de capacitação e dos procedimentos de compras públicas assentes em princípios de economia circular. Vai decorrer entre Setembro de 2024 e Junho de 2025.