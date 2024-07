Festival do Arroz Carolino recebeu quase 100 mil pessoas no recinto em três dias

A sexta edição do Festival do Arroz Carolino, que se realizou em Samora Correia, registou uma afluência de 99.600 pessoas ao longo dos três dias do certame. A contagem, segundo avançou o município de Benavente na análise preliminar da sexta edição do festival, teve um novo sistema de contagem de visitantes, tendo sido utilizada tecnologia vídeo com recurso a inteligência artificial da empresa Axis. Na tarde de 18 de Maio foi quando se atingiu o período de maior afluência e o documento, apresentado pela vereadora Catarina do Vale, deu ainda a conhecer que 40% dos visitantes estiveram, pela primeira vez, no Festival do Arroz Carolino. Os dados resultam da análise de 602 inquéritos realizados durante a iniciativa.

A análise permitiu concluir que 92,5% já conhecia o arroz carolino da lezíria ribatejana e que a faixa etária dominante entre o público do festival se situou entre os 45 e os 54 anos de idade. Sessenta por cento das pessoas que se deslocaram ao festival eram do concelho de Benavente e no que diz respeito a forasteiros cerca de 10% de Lisboa, enquanto fora da área concelhia foram registados visitantes das regiões de Santarém, Setúbal, Sines e Porto. Deste público externo cerca de 15,7% esteve, pela primeira vez, no evento.

Na sexta edição do Festival do Arroz Carolino a venda de kits online foi utilizada por 19% dos visitantes e nos três espaços de restauração na praça do arroz foram servidas 1.118 refeições no jantar de sábado, 18 de Maio. As bancas do festival serviram 4.430 provas, correspondendo a um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Foram vendidas 4 mil unidades de arroz doce e 165 pessoas passaram na Academia do Arroz.

A 6.ª edição do Festival do Arroz Carolino contou com 68 entidades presentes, entre artesãos, produtores, restaurantes, colectividades e empresas, das quais 31 tinham a sua origem fora do município de Benavente. De acordo com a vereadora Catarina do Vale, o evento implicou “um investimento significativo”, na ordem dos 399.856 euros. “Globalmente destaca-se a elevada satisfação de todos os intervenientes, internos e externos, e consequentemente a afirmação da marca Benavente e do Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas”, concluiu a vereadora da CDU.

O vereador Luís Feitor (PSD) sublinhou a importância do documento pelas métricas fornecidas, essenciais para quantificar o investimento do município e o seu retorno. Salientou a necessidade de uma maior quantificação global deste investimento, dado que apenas 20% do orçamento do festival permanece no município. O vereador Joseph Azevedo (PS) destacou que o festival tem vindo a crescer como uma marca importante para a promoção do território, apostando “na diferenciação e feito pela prata da casa”.