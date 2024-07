Residência Sénior Paraíso dos Anjos com elevados padrões de qualidade

A Residência Sénior Paraíso dos Anjos, na localidade de Romeira, Santarém, cuida de pessoas idosas, maioritariamente, a nível de higiene, medicação, refeições, passeios e proporciona actividades diversas. A sua equipa integra ainda enfermeiros, animadores, cabeleireiro, fisioterapia e recorre a outros profissionais, sempre que necessário, para prestar o melhor apoio aos seus utentes.

É propriedade de Susete Neves, que trabalha naquele sector há uma década, tendo começado por cuidar de uma senhora em sua casa. A decisão de criar a Residência Sénior Paraíso dos Anjos foi tomada na sequência de várias solicitações para cuidar de outras pessoas, vindas de vários pontos do país.

“Gosto do que faço. Ajudar quem precisa é gratificante e faço um balanço positivo do meu percurso. Não é uma actividade fácil e exige muita resiliência porque existem muitas coisas para superar, mas sempre lutei e nunca desisti de manter a qualidade e a dignidade dos serviços. Quem vive aqui tem todos os cuidados e o carinho necessários. Faço uma gestão com o coração”, sublinha, acrescentando que, como não consegue dar resposta a todos os pedidos, devia haver mais pessoas a dedicar-se a esse ramo.

A Residência Sénior Paraíso dos Anjos, na Rua Alexandre Herculano, 32, funciona 24 horas, com horário de visita preferencial entre as 15h e as 18h, todos os dias, não sendo as visitas limitadas a esse horário, embora seja o melhor para a logística da Residência.